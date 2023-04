Doskozil: „... dann werde ich das nicht machen“

Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil, Andreas Babler oder „Keiner der Genannten“ - die SPÖ sucht ab Montag per Mitgliederbefragung einen neuen Chef. Dass es die vierte Option auf den Stimmzettel geschafft hat, hat diese Woche so manche in der Partei überrascht - und die Frage aufgeworfen, was passiert, wenn diese Variante am meisten Zuspruch bekommen sollte. Einer der drei Kandidaten hat sich am Freitagabend deklariert.