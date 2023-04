Zwei Bären und fünf Wölfe in Tirol nachgewiesen

Während im Trentino nach der schrecklichen Bärenattacke - wie berichtet - die Angst vor weiteren Angriffen groß ist, blieben direkte Begegnungen mit Raubtieren in Tirol heuer aus. Dennoch ist klar, dass in den heimischen Wäldern Isegrim und Meister Petz herumstreifen. Im Gemeindegebiet von Brandenberg wurde ein Bär nachgewiesen, im oberen Lechtal tappte ein Artgenosse in eine Fotokamera. Martin Janovsky, Landesexperte für das Monitoring großer Beutegreifer, kann jedoch beruhigen: „Alle Bären, die wir in Tirol in den vergangenen Jahren festgestellt haben, sind äußerst scheu. Die Wahrscheinlichkeit, in Tirol einem Bären zu begegnen, ist zudem äußerst gering.“