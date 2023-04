Italien: Abschussdekret für weiteren Problembären

Für den Abschuss sprach sich auch Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin aus. Er halte sich an die Bewertungen des nationalen Instituts für Umweltschutz und Forschung (ISPRA), das sich in Gesprächen mit der Provinzregierung von Trient für die Erlegung ausgesprochen hatte. Der Minister leitet am Freitag eine Sitzung eines Expertenkomitees in Rom, das über die Zukunft der Trentiner Bären und das von der EU finanzierte Wiederansiedlungsprojekt „Life Ursus“ beraten soll. An dem Treffen sollen auch Bürgermeister der betroffenen Gemeinden teilnehmen.