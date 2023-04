Doping-Renner? „Cocktail und alles mit Eigenblut“

„Österreich ist ein zu kleines Land für gutes Doping", war sich Ex-ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel nach dem Skandal bei den olympischen Spielen in Turin 2006 einst sicher. Aber für gute Doping-Jäger reicht es allemal! Das zeigt vor allem NADA-Geschäftsführer Michael Cepic, der sich mit seinem Team in den letzten vier Jahren während des Vorsitzes in der Region Zentraleuropa einen Namen in der Welt-Anti-Doping-Agentur machte. Und zuletzt als erster Österreicher in das Foundation Board der WADA, damit in das höchste Gremium, gehievt wurde.