Zahl der Suspendierungen an den Schulen steigt

Zahl der psychischen Probleme steigt an

Auch beim Schulpsychologischen Dienst der Bildungsdirektion weiß man um die Problematik. „Wir bemerken schon eine Zunahme von Schülern mit psychischen Auffälligkeiten und Problemen“, sagt Christa Wöhrer. Deshalb würde man an den Schulen auch sehr intensiv an der Prävention arbeiten. „Wir werden aktiv, bevor es überhaupt zu einer Eskalation kommt und haben damit auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht“, so Wöhrer.