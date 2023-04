Kinder-Wettbewerb zu Tötung von Katzen abgesagt

Katzen trugen zur Ausrottung Dutzender Arten bei

Was für ein großes Problem Katzen für heimische Tierarten in Neuseeland bedeuten, stellte ein Forschungsbericht aus dem Jahr 1978 deutlich dar. Demnach haben die Samtpfoten zur Ausrottung von mindestens sechs endemischen Vogelarten und über 70 Unterarten beigetragen. Die Katze wurde in der Mitte des 18. Jahrhunderts gemeinsam mit anderen Säugetieren eingeschleppt - diese brachten das Ökosystem der Insel ins Wanken. Die neuseeländische Regierung hat sich deswegen ehrgeizige Ziele gesteckt: Bis 2050 will Neuseeland eingeschleppte Schädlinge wie Opossums, Ratten, Mäusen und Hermelinen ausrotten. Katzen stehen nicht auf dieser Liste, da sie genau diese Tiere jagen.