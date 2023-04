Facetten-Syndrom verursachte eine lange Pause

Entzündete Wirbelgelenke

Am Facetten-Syndrom litt der Mittelfeldmann. Gelenke zwischen den Wirbelkörpern in seinem unteren Rücken hatten sich entzündet. „Ich spüre riesige Erleichterung, wenn ich zurückdenke. Jetzt bin ich wieder schmerzfrei - im Rücken und im Kopf“, erklärt er. In der vorletzten Runde gegen Lieferung feierte Nussbaumer sein Comeback, beim 3:2-Auswärtssieg zuletzt bei den Young Violets stand er erstmals wieder in der Startelf.