So gelingt das Training für den Grazathlon

„Nicht mit dem Gesicht landen.“ So leicht der Rat von Mario Nerad, Trainer und Chef von Vibes Fitness in Graz, für den Grazathlon klingt, so schwer ist er umzusetzen. 16 Hindernisse müssen dieAthleten am 17. Juni unbeschadet schaffen. Sie laufen Wände hoch, kriechen durch den Dreck, springen über Zäune.