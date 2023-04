„Pigmalion“ tanzt und liebt im Grazer Schaumbad

Jean Philippe Rameau zählt zu den wichtigsten barocken Opernkomponisten, der hierzulande in den letzten Jahren eine veritable Renaissance erlebte. Beim Opernkurzgenuss (der Kooperation von Oper und Kunstuni) konnte man nun auch in Graz eines seiner Werke, den Acte de ballet „Pigmalion“, erleben - und das in einer musikalisch wie optisch ansprechenden Fassung von Susanne Scholz (musikalische Leitung), Edith Lalonger (Choreographie & Bühnenwege) sowie Elke Steffen-Kühnl (Ausstattung).