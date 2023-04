Autsch! Paraski-Talent Stary riss sich Kreuzband

Mit ihrem Sieg beim Weltcup-Slalom am Ganslernhang in Kitzbühel hatte Para-Skifahrerin gegen Ende der Saison steigende Form beweisen. Jetzt allerdings gab‘s den bitteren Rückschlag: Bei Skitests im Kaunertal (T) zog sich die erst 16-jährige Kärntnerin einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. In der renommierten Klinik Hochrumm wurde sie von Spezialist Dr. Fink bereits operiert.