Fischer überlebten 7 Tage auf Sandinsel im Meer

Das Boot der Männer sei in der vergangenen Woche vom heftigen Zyklon „Ilsa“ erfasst worden, teilte die Australische Seesicherheitsbehörde (AMSA) am Mittwoch mit. Der tropische Sturm wütete später in der Region Pilbara in Australien. Ein zweites Fischerboot sei gesunken, die neun Insassen seien wahrscheinlich ums Leben gekommen.