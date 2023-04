Auf Wasserschaden folgt Saunabrand: Vier Verletzte

Brandalarm am frühen Dienstagnachmittag in Sistrans im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Im Zuge von Sanierungsarbeiten aufgrund eines Wasserschadens in einem Wohnhaus brach im Bereich der Sauna im Keller plötzlich Feuer aus. Vier Arbeiter wurden bei den Löschversuchen verletzt!