Einbruchserie in steirische Hofläden geklärt

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten Beamte der Polizeiinspektion in Markt Hartmannsdorf einen 48-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und seine 51-jährige Partnerin ausforschen. Die beiden stehen in dringendem Tatverdacht, zumindest seit Jahresbeginn immer wieder in Selbstbedienungsgeschäften (sogenannte Hofläden) Bargeld und Lebensmittel gestohlen zu haben.