Radler niedergefahren und davongerast

Der 44-Jährige war am Sonntag gegen 1 Uhr mit seinem Rad auf der Friesacher Straße (B317) in Richtung Kärnten unterwegs. Im Gemeindegebiet von Perchau am Sattel dürfte der Mann dann von einem Pkw von hinten erfasst worden sein. Durch den Aufprall brach der Rahmen des Rads in zwei Hälften. Der 44-Jährige wurde schwer verletzt.