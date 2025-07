Beim Kinderklettern: Betreuerin stürzt ab

Der dramatische Zwischenfall ereignete sich am Samstag während einer Kletterveranstaltung für Kinder am Grundlsee (Bezirk Liezen): Kurz nach Mittag waren zwei Betreuerinnen dabei, in einem Kletterpark Routen vorzubereiten. Nachdem sie die erste Route eingerichtet hatten, machten sie sich an den zweiten Abschnitt.