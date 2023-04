Rosenkrieg via WhatsApp mündete in Vandalismus

Zeugenaussage des Nachbarn zu vage

An diesem Kleinkrieg hat die Richterin naturgemäß wenig Interesse, sehr wohl aber an den Sachbeschädigungen. „Die streite ich alle ab!“, so der 56-Jährige, „dazu hätte ich über den Zaun klettern müssen, das geht mit meinem Bandscheibenvorfall ja gar nicht.“ Dass vorwiegend genau jene Sachen zerstört wurden, die er für seine Ex bzw. deren Töchter gekauft hatte, mag ein Zufall sein. Die vage Zeugenaussage eines Nachbarn reicht auf jeden Fall nicht als Beweis.