Gute Beziehung zu Slowenien ist Kaisers Verdienst

Van der Bellen fand seinerseits lobende Worte für den Landeshauptmann. So sei es sein (Mit-)Verdienst, dass die Beziehungen zu Slowenien beruhigt und in freundschaftliche Nachbarschaft übergegangen seien. Der rot-schwarzen Regierung in Kärnten attestierte er ein „anspruchsvolles Programm.“ Kaiser selbst meinte, der Name „Nachhaltigkeitskoalition“ zeige die Richtung der Politik der kommenden Jahre. Er hätte die Verantwortung seiner Aufgabe bei der Angelobung noch mehr gespürt als sonst auch schon.