Rätsel um Schwerverletzten auf Straße ist gelöst

55-Jähriger brachte Licht ins Dunkel

Die Polizei bat daraufhin die Bevölkerung um Mithilfe und Hinweise, zunächst blieb der Aufruf noch ohne Erfolg. Bis zum Montagabend - denn da kam ein 55-Jähriger in Begleitung eines Anwalts zur Polizeiinspektion Trillergasse und konnte den Vorfall klären. So war er zum Zeitpunkt des Vorfalls mit seinem Kastenwagen auf der Brünner Straße unterwegs gewesen und habe, wie er selbst angab, einen „Schlag bemerkt“, diesen aber nicht weiter beachtet. „Später stellte er Beschädigungen am Fahrzeug fest“, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger.