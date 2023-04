Admiras Sportdirektor steht zu seinen Fehlern

Durch die Niederlage der Young Violets am Wochenende hat sich die Lage für die Admira in der unteren Tabellenhälfte der 2. Liga nicht verschlechtert, aber sie ist bei nur vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone nach wie vor prekär. Der Nachtrag am Dienstag daheim gegen Schlusslicht Kapfenberg fällt demnach in die Kategorie Pflichtsieg. Was stets mit Druck verbunden ist.