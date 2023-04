Valentin-Gletscherlauf: Kärntens Alpin-Klassiker

Doch anders als der Name vermuten lässt, ist man beim Gletscherlauf nicht mehr am ewigen Eis unterwegs. „Die Eisfläche, die sich noch bis in die 1960er-Jahre vom Valentintörl hinunter auf die Obere Valentinalm erstreckt hat, ist längst geschmolzen“, erzählt der Ortsstellenleiter: „In den 1920-er und 1930-er Jahren fanden hier FIS-Skirennen statt - und die Plöcken-Helden-Gedenkrennen wurden ausgetragen.“