Alko-Tragödie | Sombrero-Verbot

Alko-Tragödie. Das sind wahre Tragödien! Eine35-Jährige feiert mit Kollegen und Freunden, setzt sich entgegen ihrem eigenen Vorsatz spät in der Nacht doch noch ans Steuer ihres Autos - schläft auf der Heimfahrt ein und prallt gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die schreckliche Bilanz: Der Lenker des entgegenkommenden Autos, ein 37-jähriger Koch und Familienvater, ist tot. Der Fall erregt extra großes Aufsehen, weil es sich bei der Todeslenkerin um eine prominente Person handelt: Die Ex-Fußballerin Nina Burger, Rekord-Teamspielerin, Rekord-Torschützin. Nicht nur das Leben der Familie des toten Kochs liegt in Trümmern, auch sie selbst muss schwer mit dem Schicksal kämpfen. Gestern beteuerte sie vor Gericht, dass es ihr unfassbar leid tue, was sie angerichtet habe, dass sie für den Tod eines Menschen verantwortlich ist und eine Familie leiden muss. Burger ist ausgebildete Polizistin, ihr Vertrag als Sportdirektorin des Fußballclubs Vienna läuft aus. Verurteilt wurde sie gestern zu neun Monaten Freiheitsstrafe, davon drei in Haft. Wieviel sie getrunken hatte? In ihrem Blut hatte sie 0,78 Promille Alkohol. Eine Menge, mit der nicht wenige Zeitgenossen am Steuer unterwegs sind. Weil sie so wie Burger glauben, dass sie da schon noch fahrtüchtig sind. Und dann passiert so eine schreckliche Tragödie - eine Warnung an alle, die sich alkoholisiert ans Steuer setzen wollen!