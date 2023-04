Kiew: Neue Horror-Videos mit Ukrainern aufgetaucht

Der Menschenrechtsbeauftragte der Werchowna Rada (ukrainisches Parlament - Anm. d. Red.) Dmytro Lubinets hat in einem Interview mit der Online-Zeitung „Ukrajinska Prawda“ geschildert, dass er in den vergangenen zehn Monaten „Dutzende“ Videos erhalten habe, in denen ukrainische Soldaten brutal von russischen Streitkräften getötet würden.