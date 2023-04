Enthauptungsvideo: „Russland schlimmer als der IS“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert eine weltweite Reaktion auf ein Video, das die mutmaßliche Enthauptung eines ukrainischen Kriegsgefangenen zeigt. „Das ist ein Video von Russland, wie es ist“, unterstrich der Staatschef in einer Videobotschaft am Mittwoch. Außenminister Dmytro Kuleba nannte Russland „schlimmer“ als die islamistische Terrorgruppe IS.