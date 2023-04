„Wir werden den Wilderer ganz sicher finden“

Rainer Raab ist extrem verärgert. Seit 5. April gilt der im Sommer 2022 von ihm in Südschweden mit einem Sender versehene Rotmilan „Toreko_01“ als abgängig. Der geschützte Greifvogel hatte sich den Winter über in Frankreich aufgehalten und war laut GPS-Daten am 28. März in den Bezirk Braunau gekommen. Zuletzt hielt er sich im Grenzgebiet der Gemeinden Auerbach und Feldkirchen bei Mattighofen auf. Doch plötzlich gab es von ihm keine Bewegungsmeldungen mehr.