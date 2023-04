Rotmilan verschwunden: Nun GPS-Sender gefunden

An einem Waldrand im Ortsteil Höring der Gemeinde Auerbach (Oberösterreich) setzte ein GPS-Sender am 5. April seinen letzten Standort ab. Er war mit einem Kabelbinder an den Überresten einer Haustaube angebracht. Ursprünglich wurde mit dem GPS-Modul im vergangenen Juni in Südschweden ein junger Rotmilan besendert. Der Greifvogel ist verschwunden. BirdLIfe befürchtet, dass das Tier getötet wurde.