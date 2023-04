„Mercosur raubt uns Rinderbauern die Existenz“

Es ist bitterkalt da draußen auf der Weide des Mostviertler Rinderzüchters Harald Hochedlinger, und der dunkle Wolkenhimmel formiert sich zu Regen und später sogar zu leichtem Schneefall. „Dass diese Familie hier in Ferschnitz als eine von Zehntausenden bäuerlichen Familien wegen des am Horizont immer näher rückenden Mercosur-Abkommens um ihre Existenz bangt, ist der EU offenbar egal“, sagt NÖ-Bauernbunddirektor Paul Nemecek zornig. Das drohende Unheil spornt den mächtigen Agrarier wie auch seine Klientel aber jetzt zu noch hartnäckigerem Widerstand gegen den Pakt mit Brasilien an.