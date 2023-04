Star-Pianistin Mahan: Klavierkonzert mit Aussicht

Ihre Heimatstadt ist Denver, die Hauptstadt Colorados. Als Kind der Rocky Mountains haben Sie Bergluft im Blut. Was ist der Unterschied zwischen der Bergwelt Tirols und Colorados?

Der größte Unterschied ist, dass die Vegetation in Colorado nicht so üppig und grün ist wie hier. Mir gefällt auch die Landeshauptstadt Innsbruck sehr gut. Vor allem die Altstadt. Sie ist wunderschön und sehr geschichtsträchtig. Dass man von der Innenstadt einen Blick auf die Berge hat, ist traumhaft. Diese Kombination ist genau das, was ich mir unter einer Traum-Location vorstelle.