Lawinenunfälle: Neuer Safeback kann Leben retten

Eurac Research testete Safeback SBX kürzlich in einem spektakulären Versuch in den Dolomiten. Rund 30 freiwillige Versuchspersonen wurden auf Herz und Nieren untersucht und dann – medizinisch überwacht – im Schnee eingegraben. Es gab eine Gruppe, die eine Attrappe des Gerätes trug, und eine mit dem echten Safeback. Alle Probanden konnten per Notschnur das Experiment jederzeit abbrechen, spätestens nach 60 Minuten beendeten die Forscher alle Tests. Die Auswertung der Differenz der Zeiten im Schnee zwischen den Gruppen soll Rückschlüsse geben, wie gut das Gerät funktioniert. Die Studie dürfte im Herbst fertig sein.