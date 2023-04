König Charles mit Eiern beworfen: Täter verurteilt

Erst Anfang des Jahres musste ein junger Brite wegen eines Eierwurfs auf König Charles III. 100 Pfund Strafe zahlen. Ein Gericht in London hatte den 21-Jährigen zudem zur Übernahme von Gerichtskosten in Höhe von 85 Pfund verurteilt. Er hatte zuvor eingeräumt, am 6. Dezember in der Stadt Luton nördlich von London ein Ei in Richtung des Monarchen geworfen zu haben. Zur Begründung sagte der Mann, er habe damit gegen den Besuch des Königs protestiert, da er die Visite in einer armen Gegend wie Luton „geschmacklos“ gefunden habe.