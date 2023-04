„Die Trainer waren gar nicht begeistert“

„Bali kommt zuerst“, verriet der 29-Jährige der „Krone“. Danach wird wohl Sydney folgen, wo sie den Wings For Life World Run bestreiten wollen. „Hawaii ist auch auf unserer Liste, da wollen wir unbedingt einmal hin“, grinst der Adler. Über Los Angeles und New York könnte es zurück nach Europa gehen. Als finaler Höhepunkt ist die Stadt der Liebe eingeplant! „Wir wollen über Paris heimfliegen und die French Open mitnehmen.“ Am liebsten mit einem Match von Dominic Thiem.