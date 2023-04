Österreichische Gazprom-Tochter ist insolvent

„Grund des Lieferstopps war, dass die Lieferforderungen der Gazprom export Ltd. von der Uniper Global Commodities SE Deutschland gepfändet wurden, sodass eine Zahlung der Lieferungen an die Gazprom export Ltd. nach Russland samt der Konvertierung in Rubel nicht mehr erfolgen konnte“, teilte Gazprom Austria am Freitag in einer Aussendung mit. Man bemühe sich, „im Rahmen eines Sanierungsverfahrens eine Regelung mit allen Beteiligten herbeizuführen“. Gazprom Austria erzielte im Jahr 2021 laut Firmenbuch (Wirtschafts-Compass) einen Umsatz von 148,7 Millionen Euro. Aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor.