Sekte in Kenia: Mitglieder hungerten sich zu Tode

Möglicherweise gibt es noch weitere Tote, so die Polizei. Am Freitag durchsuchten Polizisten den weitläufigen Wald nach einem Hinweis auf ein mögliches Massengrab mit bis zu 31 Leichen. Die Behörden in Malindi hatten demnach am Donnerstag einen Hinweis erhalten, dass Anhänger eines örtlichen Pastors sich in der Hoffnung, „Jesus zu treffen“, in einem Waldgebiet zu Tode hungerten.