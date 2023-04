Wintereinbruch in Tirol: Unfälle fordern Verletzte

Tonnenschwerer Baum entwurzelt

Brenzlige Szenen am Freitagvormittag auch in Wiesing im Unterland: In Wiesing entwurzelte oberhalb der B181 Achenseestraße eine tonnenschwere Buche, die auf die Fahrbahn zu stürzen drohte. Mitarbeiter der Straßenmeisterei rückten mit der Motorsäge an und beseitigten den Baum.