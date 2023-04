„Die Zukunft Europas entscheidet sich in Afrika“

Natürlich brauchen wir Geld, um Projekte am Laufen halten zu können. Ich bin aber genauso dankbar für Kleider-, Möbel-, Sach- und Zeitspenden. So etwa kann man in einem Pflegeheim einen freiwilligen Dienst versehen oder in unseren Lerncafés in Eisenstadt, Oberwart und Neusiedl am See - einer Einrichtung, in der Kinder aus sozial schwachen Familien gratis Nachhilfe und Nachmittagsbetreuung bekommen - ehrenamtlich mithelfen. Eine weitere Möglichkeit des Spendens ist ein Einkauf in unseren Carla-Läden. Auch wohlsituierte, junge, umweltbewusste Menschen oder leidenschaftliche Sammler können dort Vintage-Mode oder Retro-Accessoires zum Schnäppchenpreis erwerben und uns mit dem Kauf helfen. Außerdem lernen sie auf diesem sozialen Umschlagplatz die Welt der anderen kennen.