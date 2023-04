Das ist der Nassfeld Mountain Bike Peak

Im Gespräch mit „Krone“-Moderator Patrick Jochum erzählt der erfolgreiche Sport-Unternehmer Christian Sölle aber auch viel über seine Familiengeschichte, die eng mit dem Nassfeld, dem größten Skigebiet Kärntens verbunden ist. Denn alles, was man an Sport in den Bergen machen kann, kann man in den Unternehmen von Christian Sölle nicht nur lernen und ausführen, sondern auch die notwendige Ausrüstung dafür kaufen oder mieten. Ein spannender Podcast, viel Spaß vom anhören und ansehen.