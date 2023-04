Immo-Verkäufe rückläufig, Preise weiterhin hoch

Warum ist das Angebot jetzt so stark gestiegen? Ist in den vergangenen Jahren so viel gebaut worden?

Es liegt nicht nur an Bauprojekten, sondern vor allem auch an der Zinslage. Die Zinsen sind gestiegen, deswegen probieren viele Besitzer, ihre Immobilien möglichst rasch zu verkaufen. Gerade in meinem Umfeld gibt es viele Eigentümer, die verkauft haben - und zwar nicht, weil sie wollten, sondern weil sie mussten.