Zehntausende Australier fliehen vor Zyklon „Ilsa“

Der tropische Wirbelsturm werde derzeit in die Kategorie 2 eingestuft und befinde sich noch über dem Meer, etwa 340 Kilometer nordwestlich von Broome in der Kimberley-Region, berichtete der australische Sender ABC am Mittwoch unter Berufung auf den staatlichen Wetterdienst. Zehntausende Australier sind bereits auf der Flucht vor dem Zyklon.