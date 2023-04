Alko-Crash: Prozess gegen Ex-Teamstar startet

Der Unfall hatte sich am 25. November vergangenen Jahres in den frühen Morgenstunden ereignet. Die frühere Spitzensportlerin dürfte laut Polizeiangaben kurz vor 5.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der B19 nach rechts auf das Bankett gekommen sein und daraufhin nach links ausgelenkt haben. Sie prallte gegen das Auto eines 37-Jährigen. Für den Niederösterreicher kam jede Hilfe zu spät. Die Lenkerin wurde mit Verletzungen in das Universitätsklinikum Tulln gebracht.