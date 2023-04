Klimaschützer kritisieren Klimaschützer heftig

Blockade-Welle Ende April geplant

In der letzten Aprilwoche will die Letzte Generation bis in den Mai hinein Straßen in Berlin blockieren. „Ab Montag, dem 24. April, bringen wir Berlin friedlich durch Straßenblockaden zum Stillstand“, heißt es auf der Homepage. Am Sonntag davor (23. April) sei am Nachmittag am Brandenburger Tor eine Versammlung geplant. Die Aktivisten fordern als Sofortmaßnahmen gegen den drohenden „Klimakollaps“ ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen.