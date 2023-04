1864: Der Österreicher, der Mexikos Kaiser wurde

Ferdinand Maximilian glaubte, in Mexiko seine Träume eines modernen, liberalen Staates verwirklichen zu können, und nahm deshalb am 10. April 1864 auf Schloss Miramare die Kaiserkrone trotz der Bedenken seiner Familie an. Es war die Fehlentscheidung seines Lebens, wie sich herausstellen sollte, und letztendlich bezahlte er sie auch mit seinem Leben.