1986: Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl

Am 26. April 1986 kommt es Kernkraftwerk Tschernobyl in der Nähe der ukrainischen Stadt Prypjat zu einer Nuklearkatastrophe unfassbaren Ausmaßes. In Folge einer Simulation eines vollständigen Stromausfalls explodiert der Reaktorblock 4 und fängt Feuer. Unvorstellbare Mengen an radioaktiver Strahlung entweichen in die Atmosphäre und werden vom Wind in andere europäische Länder getragen.