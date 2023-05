Entdecken Sie die kulturelle Vielfalt Kroatiens

Juwel an der Adria - Šibenik

Die Stadt an der Adria ist ein wahrer Geheimtipp für kulturelle Entdecker. Der historische Stadtkern mit seinen engen Gassen und prächtigen Gebäuden versetzt Sie direkt in eine andere Zeit. Besuchen Sie die imposante Kathedrale des Heiligen Jakob, die ebenfalls zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, und bewundern Sie die einzigartige Architektur und die vielen kunstvollen Details. Tauchen Sie ab in den Krka-Nationalpark und erleben Sie die atemberaubende Schönheit der Wasserfälle und der umliegenden Landschaft.