Fußgänger (83) von Rennradfahrer erfasst - tot

Im Spital verstorben

Der Sohn des Opfers war in unmittelbarer Nähe und alarmierte die Einsatzkräfte. Nur wenige Minuten später trafen drei First Responder an der Unfallstelle ein und leisteten Erste Hilfe. Kurz darauf war auch schon der Rettungshubschrauber C 12 zur Stelle. Mit vereinten Kräften konnte der Schwerverletzte stabilisiert und ins Krankenhaus geflogen werden. Doch die Verletzungen waren zu schwer, der Mann verstarb.