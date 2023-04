Vater tötet siebenjährige Tochter in Deutschland

Einen Tag nachdem die Leichen von zwei Buben in einer Wohnung im deutschen Bundesland Baden-Württemberg herrschte erneut Mordalarm in dem südlichen Bundesland. Und auch diesmal war das Opfer ein Kind. Ein 40-jähriger Mann hat in Ulm nach ersten Erkenntnissen der Polizei seine sieben Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet.