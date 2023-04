Köstendorf-Schreck sorgte für erneuten Derbysieg

Damit gelangen dem 29-Jährigen vier der sechs Saisontore gegen die örtlich nahe gelegenen Köstendorfer. „Er macht den Unterschied. Es ist so traurig, dass er in dieser Liga spielt“, sprach Bradaric das Talent sowie die Hindernisse in der Karriere des einstigen Jugendtalents an. Von 2006 bis 2009 schnürte der Bosnier bei den Jungbullen die Schuhbänder, mit 23 war er laut Bradaric Stammspieler in der Regionalliga bei Austria Salzburg.