Frühling kommt in Tirol nur langsam in die Gänge

Das erste Aprildrittel sei im Durchschnitt um 3,5 Grad zu kalt verlaufen, meldete der Wetterdienst UBIMET am Montag. Besserung ist auch weiterhin nicht in Sicht: Bis Freitag ist in Tirol weiterhin mit Regen zu rechnen. Während untertags zwar zeitweise die Sonne durchkommen kann, wird es am Abend wieder nass. Die Schneefallgrenze sinkt bis Freitagmorgen kontinuierlich ab, am Freitag kann es in Nordtirol sogar bis in die Täler schneien.