Ostern: So feiern unsere Wintersport-Stars

„Das ist wie Weihnachten“

Und Anna Gasser kuriert ihre Wunden aus. Die Big-Air-Weltmeisterin hat sich bei einem Videodreh einen Schnitt in der Lippe zugezogen. „Das musste genäht werden. Aber die Nähte sind mittlerweile schon heraußen“, so die Kärntnerin. Für Gasser ist Ostern wie Weihnachten. „Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen sind da. Aufgrund meiner kulinarischen Vorlieben halte ich mich beim Osterschinken aber zurück. Als Kind war ich immer überglücklich, wenn ich möglichst lange mein Nesterl suchen musste. Drum wurde der Brauch fortgesetzt. Ich freue mich auch jetzt noch aufs Nesterlsuchen“, so Gasser. Die übrigens nach den Feiertagen schon wieder auf den Berg will. Als Mentorin ist sie bei dem Projekt „Future Queens“ mit Nachwuchsboardern in Flachau unterwegs.