Bricht „Vulkan“ Kühbauer gegen Sturm erneut aus?

Nach der Cup-Niederlage in Graz polterte LASK-Coach Didi Kühbauer in Richtung des Schiedsrichters. Es war nicht die erste Entgleisung in dieser Saison, steht der 52-Jährige in der Liga doch bereits bei sieben Verwarnungen! Auch im Liga-Heimspiel gegen Sturm ist Brisanz garantiert, pfeift mit Julian Weinberger ein alter „Lieblingsfeind“...