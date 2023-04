„Ich habe keine Angst vor der Woche der Wahrheit!“

„Krone“: Zuerst Salzburg auswärts, dann die Lizenz-Entscheidung in erster Instanz, dann das Derby in Hütteldorf - fürchten Sie sich vor der für die Austria sportlichen und wirtschaftlichen „Woche der Wahrheit“, Herr Werner?

Jürgen Werner: Nein. Wir haben unsere Hausaufgaben in beide Richtungen erledigt. Sportlich traue ich der Mannschaft zu, dass sie bestehen kann, Selbstvertrauen, Mut und Wille sind da. Was die Lizenz betrifft, warten wir einmal die Entscheidung ab, mehr sage ich dazu nicht, es wurde eh schon viel zuviel kommentiert.