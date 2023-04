Austria Wien: 3123 violette Tage des Wartens

Gegen wen hat die Austria die längste Sieglosserie in der Fremde? Eh klar, gegen den Erzrivalen, denkt man wohl als Erstes. Aber falsch: Es ist nicht Rapid, sondern Salzburg. Irgendwie auch klar angesichts der Heimstärke des Serienmeisters, der die letzten 37 Heimspiele nicht verloren hat. Der 14. September 2014 ist jenes Datum, an dem Violett zuletzt in der Mozartstadt siegte, Omer Damari gelang in der 86. Minute der Siegestreffer zum 3:2-Erfolg, der Trainer damals hieß Gerald Baumgartner.